Brasileirao Rubinho torna in Brasile: trovato l'accordo con l'Avaì

Secondo quanto riferisce Globoesporte Ribinho, dopo 14 anni, tornerà in Brasile. Il portiere ex Genoa e Juve (tra le altre) avrebbe trovato infatti l'accordo con l'Avaì, squadra retrocessa quest'anno in serie B: il 35enne dovrebbe apporre la propria firma sul contratto di un anno con il suo nuovo club il prossimo 4 gennaio dopo aver svolto le visite mediche. Nell'Avaì ha giocato negli ultimi sei mesi un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Maicon: la permanenza del terzino non è tuttavia certa.