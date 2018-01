Brasileirao Pelé col deambulatore: "Ecco i nuovi scarpini"

"Dio mi ha dato dei nuovi scarpini da calcio, perché non dovrei metterli in bella mostra?". Pelé non si abbatte, anzi, prova a sdrammatizzare: con questa battuta la leggenda del calcio brasiliano è salito sul palco durante la presentazione del campionato carioca e ha mostrato a tutti il deambulatore, che è costretto a utilizzare dopo una recente operazione all'anca. "Prima di salire sul palco - ha spiegato O Rey, oggi 77enne - mi hanno chiesto se avevo bisogno di un accompagnatore o di un deambulatore e io ho detto loro che se Dio mi ha dato delle scarpette nuove, perché non mostrarle?".