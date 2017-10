Brasileirao Palmeiras, esonerato il tecnico Cuca

"Cuca non è più l'allenatore del Palmeiras. È stato deciso, di comune accordo, di chiudere anticipatamente la sua avventura col Verdão". Con questo comunicato ufficiale il Palmeiras ha annunciato l'esonero del tecnico dell'ultimo titolo, che paga l'avvio altalenante di stagione e in particolare l'ultimo pareggio, per 2-2, sul campo del Bahia. In panchina al suo posto, almeno per il momento, siederà Alberto Valentim. Per un tecnico che se ne va, l'ennesimo di questa stagione, ce n'è anche uno che rinnova: Carille ha prolungato il suo contratto con il Corinthians per altri due anni.