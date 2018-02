Brasileirao Julio Cesar al Flamengo, la moglie Susana Werner: "Egoista"

Susana Werner, modella e moglie di Julio Cesar, non seguirà il marito in Brasile, dove l'ex portiere dell'Inter è tornato accettando l'offerta del Flamengo dopo aver rescisso il contratto col Benfica a novembre. "Prima che si speculi su questa storia - ha scritto in una Instagram Story -, voglio spiegare perché non accompagnerò Julio in Brasile e perché non assisterò alla partita di addio. Ho molte cose importanti qui, la più importante sono i figli, non li lascerei mai per vivere in Brasile. Non posso andarmene da qui, non c'entra niente la squadra. Anche perché io non vado allo stadio, non guardo il calcio. Julio voleva essere felice in Brasile, ma io devo pensare ai miei figli. Sono contenta per i tifosi del Flamengo, triste per me che resto lontana. Spero che capiate, sono triste. Julio è sempre stato una persona meravigliosa, un buon padre e un buon marito. Ma gli uomini sono egoisti. Non sono femminista, però è così".