Brasileirao Inter, Gabigol è rinato: inserito nel top team del Paulistao

Da quando è tornato in Brasile dopo la sfortunata parentesi europea con Inter e Benfica, Gabriel Barbosa è tornato Gabigol. Il talento che due anni fa convinse i dirigenti nerazzurri a portarlo a Milano presentandolo in grande stile è tornato ad esprimersi ad alti livelli con la maglia del Santos meritando l’elezione nel miglior undici del Paulistao (quattro gol in sei partite per lui). L'attaccante di proprietà dell'Inter, che ha festeggiato il riconoscimento con una dedica speciale raccolta dal nostro Andersinho Marques (“Grazie Signore per questo premio, da dividere con i miei compagni e tutti i tifosi del Santos. Continuerò a lavorare duramente per raggiungere nuovi traguardi”), è dunque tra i tre migliori attaccanti della manifestazione, mentre a centrocampo spazio a un altro ex interista, Felipe Melo.

La formazione (4-3-3): Jailson (Palmeiras); Marcos Rocha (Palmeiras), Antônio Carlos (Palmeiras), Balbuena (Corinthians), Victor Luis (Palmeiras); Lucas Lima (Palmeiras), Rodriguinho (Corinthians), Felipe Melo (Palmeiras); Dudu (Palmeiras), Gabigol (Santos), Borja (Palmeiras).