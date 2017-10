Brasileirao Fluminense: Henrique Dourado, sorpresa al tifoso malato

Daniel, 11 anni, da tempo lotta contro il cancro ma aveva un sogno: videogiocare con il suo idolo, Henrique Dourado del Fluminense. Il messaggio è arrivato all'attaccante che gli ha fatto una sorpresa in ospedale, giocando con lui una partita virtuale con consolle e televisione. Questo il messaggio su Instagram di Dourado, che ha postato alcune immagini dell'incontro: "Ho conosciuto un guerriero, non ci ho pensato due volte quando ho saputo che voleva vedermi. Spero di avergli dato un po' di conforto, prego per la sua salute".