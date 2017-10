Brasileirao Dal Brasile: "Il Napoli vuole Jô del Corinthians"

Il Napoli avrebbe individuato il sostituto di Milik e non sarebbe Inglese. Secondo Jorge Nicola, giornalista di Espn Brasile e di Yahoo Sports, il club di De Laurentiis infatti starebbe cercando João Alves de Assis Silva, meglio conosciuto come Jô, attaccante che a marzo compirà 31 anni con un passato tra Manchester City, Everton, Cska e Galatasaray. Dopo un passaggio negli Emirati e un altro in Cina allo Jiangsu Suning, l'attaccante è tornato in Brasile dove gioca nel Corinthians capolista del Brasilerao e in 20 partite ha segnato 13 reti. Il suo club è in crisi finanziaria e dovrà cedere qualche pezzo pregiato e Jô, il cui contratto scade nel 2019, si è detto possibilista su un trasferimento a gennaio. La sua valutazione si aggira sui due milioni di euro e, secondo i media brasiliani, De Laurentiis sarebbe pronto a raddoppiargli l'attuale stipendio da un milione a stagione.