Chapeconese, maglia dedicata alla Colombia

È passato quasi un anno e mezzo dalla tragedia aerea della Chapecoense ma la squadra brasiliana non dimentica chi gli è stato vicino in quei momenti drammatici. La Chape ha presentato le nuove divise per l'inizio del Brasileirao e, sulla maglia da trasferta, compare una grossa immagine della bandiera della Colombia: l'aereo infatti cadde vicino a Medellin e in questo modo i brasiliani vogliono ringraziare il supporto ricevuto da quel Paese. "La passione è ciò che muove il calcio, questo ci ha ispirati nella creazione di questa divisa" si legge su Twitter