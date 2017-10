Brasileirao Brasileirao, gli allenatori saltano come cavallette...

Se in Serie A dopo 8 giornate è saltata solo una panchina, dall'altra parte del mondo, per la precisione in Brasile, gli allenatori saltano come cavallette. I numeri del Brasileirao di quest'anno sono quasi incredibili: dopo 29 giornate sono già 22 i cambi in panchina e soltanto 6 squadre su 20 hanno ancora al timone il tecnico con cui hanno iniziato la stagione (Corinthians, Gremio, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e Avai). Numeri ancora più incredibili se si pensa che in 6 casi si è trattato di esonero, ma in ben 16 occasioni sono state dimissioni volontarie. In testa alla speciale classifica dei cambi in panchina c'è il Bahia con 3, seguono, con 2 cambi, Atlético-GO, Atlético-MG, Atlético-PR, Chapecoense, Santos e Vitória.