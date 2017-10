Brasileirao Brasile, Serie C: in 44 mila per Fortaleza-Csa

Grande spettacolo in Brasile per la finale d'andata del campionato di Serie C tra Fortaleza e Csa: in 44 mila si sono presentati all'Arena Castelao nella gara vinta 2-1 dagli ospiti. Ma più che il risultato a destare impressione è stato lo show sugli spalti. Espandi