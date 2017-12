Brasileirao Brasile, Lucio firma per il Gama

A 39 anni compiuti, Lucio non vuole ancora smettere di giocare: l'ex difensore dell'Inter ha firmato per la Sociedade Esportiva do Gama, club brasiliano di quarta divisione. Dopo l'esperienza in India al Goa, nuovo ritorno in patria per Lucio che dopo l'esperienza nerazzurra (e quella brevissima alla Juventus) aveva giocato 35 partite tra San Paolo e Palmeiras.