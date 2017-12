Brasileirao Brasile, la moglie accusa Lucho Gonzales di tentato omicidio

Probabilmente vi ricordate di Lucho Gonzales per i suoi anni al Porto, centrocampista di tanta sostanza mista a qualità e anche qualche gol. Le sue qualità sul campo di gioco non sono però, purtroppo, il motivo per cui l'argentino è tornato a far parlare di sè dopo essere tornato in Sudamerica (all’Atletico Paranense in Brasile) per concludere la carriera. Stando a quanto scrive Globo Esporte, notizia riportata anche da Marca in Spagna, Lucho Gonzales è infatti stato accusato di tentato omicidio dalla propria moglie. Lo scorso 8 dicembre avrebbe tentato di ucciderla dopo un diverbio degenerato in ingiustificata violenza: “Mio marito ha cercato di uccidermi dopo una discussione avuta con lui - ha detto Andreia da Silva Marques Gonzales - Ha cercato di soffocarmi e tagliarmi i polsi, facendo vedere ai nostri figli in che condizioni mi aveva ridotta”. Non solo: “A un certo punto ha anche iniziato a gridare che mi avrebbe ucciso. In più ha svuotato casa prendendo tutti i gioielli e rubando tanto denaro, a me e anche ai nostri dipendenti”. Un bruttissimo episodio insomma, per cui la Polizia civile ha già confermato la denuncia e aperto un’investigazione. Per l’ex Porto e Marsiglia c’è un'ordinanza restrittiva: dovrà stare ad almeno 500 metri di distanza dalla moglie, dai familiari e da tutti i testimoni del caso. Oltre che dai suoi figli, ovviamente, che non potrà vedere per almeno tre mesi.