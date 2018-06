Brasileirao Brasile, attacco di marimbondos in campo: tutti a terra

Il termine "Marimbondos" non ha un corrispettivo in italiano: sono insetti che si trovano soltanto in Brasile, simili a vespe, e fanno paura. Devono farne davvero tanta, evidentemente, visto che durante Altos-Nacional, partita del campionato di Serie D, i giocatori si sono tuffati a terra come se fosse entrata in campo una banda armata di fucili. Sono rimasti sdraiati, con la faccia rivolta al campo, per circa 6 minuti, poi la partita è ripresa.