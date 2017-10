Brasile, arrestato Rochemback: organizzava combattimenti tra galli

Dal Camp Nou alle arene clandestine per il combattimento fra galli. È una vera e propria parabola discendente quella di Fabio Rochemback, 35enne ex centrocampista del Barcellona e della nazionale brasiliana (ha militato anche nello Sporting Lisbona e nell'Internacional di Porto Alegre), che è stato arrestato la notte scorsa a Soledade perché colto in flagrante durante un combattimento clandestino fra galli, della cui organizzazione, come riferisce 'O Globo', Rochemback è accusato.

Con l'ex calciatore sono state arrestate altre 57 persone presenti nel locale al momento del blitz della polizia brasiliana. Rochemback, che già nel 2011 era incappato in simili reati a seguito di un blitz della polizia nella sua fattoria di Soledade, è ora detenuto nel carcere di Palmeiras Das Missoes e dovrà rispondere alle accuse di crimini ambientali e dell'organizzazione del giro di scommesse clandestine. Rischia da 3 a 12 mesi di reclusione, oltre a una sanzione pecuniaria.