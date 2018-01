Brasileirao Adriano si allena per tornare, Flamengo interessato

Da qualche giorno la timeline Instagram di Adriano è piena di foto e video che ritraggono l'Imperatore in palestra o sul campo sotto sforzo: l'attaccante brasiliano fa sul serio per l'ennesimo ritorno in campo e vuole farlo sapere a tutti. Soprattutto al Flamengo, interessato a tesserarlo (così come nel caso dell'ex compagno Julio Cesar). Adriano, 36 anni a febbraio, è fermo dall'esperienza nel Miami United datata 2016.