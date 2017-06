Scossa di magnitudo 6.5 vicino a Norcia: 20 feriti, uno grave

Un terremoto di magnitudo 6,5 è stato registrato nella zona compresa fra Perugia e Macerata. L' epicentro tra Norcia, Preci e Castel Sant'Angelo sul Nera. Il terremoto è stato a 10 chilometri di profondità ed è stato avvertito anche in Abruzzo, Molise, Campania, Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La Basilica di San Benedetto e la cattedrale di Santa Maria argentea, a Norcia, sono crollate: sono rimaste in piedi parte delle facciate e delle strutture. Tre persone sono state estratte vive dalle macerie a Tolentino, dove si sono avuti diversi crolli a seguito dell'ultima scossa. Si tratta del terremoto più forte degli ultimi decenni: quello del Friuli del 1976 fu di magnitudo 6.4 della scala Richter. Solamente in Irpinia, nel 1980, la magnitudo fu del 6.5 della scala Richter.

11:15 VENTI FERITI, UNO GRAVE

Sarebbero "una ventina" i feriti a Norcia a causa del terremoto e a parte uno solo di loro "portato via con un elicottero, non sono gravi". Lo dice il vicesindaco di Norcia Pietro Luigi Altavilla, spiegando che però si sta ancora verificando la situazione nelle frazioni. "Ora - aggiunge- stiamo aspettando che arrivi un ospedale da campo".

11:09 SINDACO SANTANGELO SUL NERA: "BARE USCITE DAI LOCULI"

''Per fortuna ora so con certezza che non abbiamo vittime né feriti a Castelsantangelo sul Nera, si erano già allontanati tutti da ieri, ma il paese è un mucchio di macerie, nel cimitero le scosse hanno spaccato dei loculi e le bare sono uscite fuori, una scena indescrivibile mi racconta il vice sindaco''. Così, il sindaco di Castelsantangelo sul Nera Mauro Falcucci, sorpreso dal nuovo sisma a Fano, dove abita. ''Andare su? E dove vado, la strada è chiusa''.

10:53 SOCCORSO ALPINO: DONNA BLOCCATA SOTTO LE MACERIE

Nelle aree colpite dal terremoto sono "segnalati alcuni feriti da crolli e calcinacci e al momento nessuna vittima". Lo fa sapere il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologiche. Mobilitati tecnici e unità cinofile da Umbria, Marche, Lazio, le squadre del CNSAS si stanno concentrando nelle zone di Norcia e Forca Canapine, un passo di montagna dell'Appennino centrale situato sui Monti Sibillini al confine tra l'Umbria e le Marche, dove una donna è bloccata con le gambe sotto le macerie. In Umbria il servizio sanitario regionale ha chiesto al CNSAS anche alcuni mezzi a supporto nelle strutture ospedaliere, essendo le ambulanze tutte impegnate. Il Soccorso Alpino è presente nella DICOMAC di Rieti e nel COC di Norcia, che è parzialmente inagibile.

10:41 RINTRACCIATI ANZIANI IN FRAZIONE USSITA

Sono stati individuati e stanno bene gli anziani e gli allevatori che, dopo il terremoto del 26 ottobre, non avevano voluto lasciare la frazione di Casali, un piccolo paese a cinque chilometri da Ussita. I soccorritori stanno valutando la possibilità di portarli via anche contro la loro volontà dopo la scossa di stamattina.

10:25 CROLLI ALL'AQUILA A 7 ANNI DAL SISMA

All'Aquila è collassato un edificio in via Cola dell'Amatrice, zona già fortemente lesionata dal sisma del 2009. L'edificio era in piedi fino a questa mattina, non puntellato, e doveva essere demolito nell'ambito di un ampio progetto di ricostruzione. Chiesta anche la chiusura di via delle Buone Novelle a Monte visto che le auto continuano a passare lungo il tratto pericoloso. Altri crolli segnalati in via dell'Arcivescovado e via Cascina

10:23 SINDACO PIEVETORINA (MACERATA): "SIAMO IN CONDIZIONE PIETOSE, AIUTATECI"

''Siamo in condizioni pietose. Ho ancora 800-900 persone in paese, un borgo distrutto, molti allevatori nelle frazioni di montagna che non possono allontanarsi. Ci sono crolli, e non so ancora se anche dei feriti. Io, da solo con un maresciallo, lavoro da un container di 2 metri per 5, che ho requisito''. Il sindaco di Pievetorina Alessandro Gentilucci lancia un appello: 'Abbiamo bisogno di mezzi, di container''. Solo 400 i residenti che sono andati negli hotel della costa.

10:15 NOVE FERITI, DUE SONO GRAVI

Sono nove i feriti soccorsi in Valnerina dopo la scossa di stamani: lo riferisce la centrale regionale del 118 dell'Umbria, spiegando che provengono da Norcia e da Cascia. I due più gravi, entrambi con traumi al torace, sono stati portati in elicottero all'ospedale di Foligno.

10:05 CHIUSA LA BASILICA SAN PAOLO A ROMA

Crepe e cornicioni caduti nella basilica di San Paolo a Roma in seguito al terremoto avvertito stamattina. Secondo quanto si è appreso, la basilica è stata chiusa per effettuare le verifiche. Segnalato anche il distacco di uno dei supporti che tiene un grosso candelabro. Sul posto vigili del fuoco e polizia.

09:56 VIGILI DEL FUOCO SALVANO DONNA AD ASCOLI

Una donna rimasta intrappolata nel crollo della sua abitazione, nella frazione di Pianaccerro di Ascoli Piceno, è stata tratta in salvo da una squadra dei vigili del fuoco. Fortunatamente non è ferita.

09:50 CURCIO: "QUALCHE DECINA DI FERITI, UNO GRAVE"

"Qualche decina di feriti, di lieve entità, tranne una persona che viene segnalata di qualche gravità. Ma diamo al tempo alle strutture sanitarie di controllare". E' il bilancio del terremoto di questa mattina fatto dal capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio cha ha aggiunto: "I feriti vengono portati via con gli elicotteri per ovviare i problemi di viabilità".

09:20 CNR: "NON SI PUO' ESCLUDERE ALTRA FORTE SCOSSA"

"Non siamo in grado di prevedere quando e come tale sequenza sismica andrà a scemare, né' possiamo in linea teorica escludere altri terremoti forti come e più di quelli avvenuti fino ad oggi in aree adiacenti a quelle colpite in questi mesi". Lo dice il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria.