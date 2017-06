PremiumSportHD.it sempre con te: ecco come raggiungerlo facilmente sui tuoi dispositivi mobile

Il nostro sito PremiumSportHD.it si adatta facilmente ad ogni dispositivo: puoi usarlo sul pc di casa o lavoro così come su smartphone/tablet e in ogni momento troverai le stesse notizie, gli stessi video, gli stessi live con la stessa facilità d'interazione. Ecco come impostare una scorciatoia sulla homepage dei tuoi dispositivi preferiti per trovare PremiumSportHD.it al primo colpo, proprio quando ti serve:



DISPOSITIVI IOS (iPhone, iPad e iPod Touch)

1) Avvia il browser internet Safari e vai su www.premiumsporthd.it

2) Clicca sul pulsante "Condividi" (il rettangolo con una freccia rivolta verso l'alto che si trova in alto sullo schermo di un iPad e nella parte inferiore dello schermo su un iPhone o iPod Touch)

3) Trova e clicca "Aggiungi a Home", dai un nome al collegamento e poi "Aggiungi".

Una volta creato, il collegamento può spostato dove si vuole, anche dentro una cartella. Quando si tocca l'icona, il sito verrà automaticamente caricato.



DISPOSITIVI ANDROID

1) Avvia il browser Chrome e vai su www.premiumsporthd.it

2) Clicca sul pulsante "Impostazioni" (i tre pallini che trovi in alto a destra)

3) Trova e clicca "Aggiungi a schermata Home"

Se non si usa Chrome, quasi tutti gli altri browser hanno un'impostazione simile: basta entrare nelle impostazioni e trovare l'opzione "Aggiungi a Home". Una volta creato, il collegamento può spostato dove si vuole, anche dentro una cartella. Quando si tocca l'icona, il sito verrà automaticamente caricato.



DISPOSITIVI WINDOWS MOBILE

1) Avvia il browser Edge (o Internet Explorer) e via su www.premiumsporthd.it

2) Clicca sul pulsante "Impostazioni" (i tre pallini che trovi in basso a destra)

3) Trova e clicca "Aggiungi a Home"

Una volta creato, il collegamento può spostato dove si vuole, anche dentro una cartella. Quando si tocca l'icona, il sito verrà automaticamente caricato.