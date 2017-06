Premium Sport, una domenica da record: è il canale sportivo più visto

Domenica 8 gennaio 2017, Premium Sport ha registrato il record storico di ascolti nelle 24 ore: 299.000 spettatori medi e una share del 2.32%.

Il traguardo è stato raggiunto in occasione della 19esima giornata di Serie A (picco d’ascolti durante il primo tempo di Juventus-Bologna con 1.096.000 spettatori e il 3.87% di share) e costituisce in assoluto il miglior risultato da quando esiste il canale pay di Mediaset.

E adesso, c’è grande attesa per il ritorno della Champions League in esclusiva assoluta, con Real Madrid-Napoli del 15 febbraio pronta a superare il record stagionale di Premium in Europa detenuto da Juventus-Lione, del 2 novembre scorso, con 1.193.000 spettatori netti e il 4.53% di share.

Una ciliegina sulla torta che va ad aggiungersi agli ottimi numeri registrati nell’ultimo trimestre del 2016. Da settembre a dicembre, infatti, Premium Sport ha consolidato il primato di canale sportivo più visto in Italia e, l’ultimo mese dell’anno, è cresciuto fino a raggiungere, nelle 24 ore, una share media dello 0,53% e un ascolto medio di 56.500 spettatori (al secondo posto Sky Sport 1 ha registrato, nello stesso periodo, una share media dello 0.31% e un ascolto medio di 32.600 spettatori).

Il buon momento televisivo si affianca alla crescita esponenziale del sito www.premiumsporthd.it, che, nella giornata di lunedì 9 gennaio 2017, a meno di 4 mesi dal suo lancio, ha toccato i 108.110 utenti unici (fonte: webtrekk).