Premium Sport, il grande calcio non va mai in vacanza

"Il bilancio della stagione 2016/2017 è più che positivo. Lo dicono i numeri: in termini di ascolti, Premium è cresciuta del 26% in Champions e del 7% in Serie A, rispetto alla stagione precedente. Premium Sport si conferma il canale sportivo più visto d’Italia. Dal punto di vista editoriale, i nostri prodotti sono sempre stati apprezzati dal pubblico a casa. ma non intendiamo fermarci, a cominciare dalle grandi esclusive che accompagneranno i nostri abbonati per tutta l’estate".



Come dice il Direttore dei Contenuti di Premium Yves Confalonieri, il pallone, sulla pay tv di Mediaset, continuerà a rotolare per tutta l’estate. Gli abbonati possono stare tranquilli: il meglio che il calcio possa offrire a giugno, luglio e agosto, sarà solo su Premium.



In esclusiva assoluta le ultime giornate della Primèra Divisiòn Argentina, con il testa a testa tra Boca Juniors e River Plate; il Brasileirao, dove in ogni gara si mettono in mostra i campioni del futuro; l’International Champions Cup, ribattezzata la "Champions League d’estate", che raggrupperà i più grandi club italiani e internazionali; la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Manchester United dell’8 agosto; le due sfide del Napoli nei playoff di Champions League di agosto.



Non solo, nuovi programmi come "YouPremium Mercato", che seguirà quotidianamente l’andamento delle trattative nazionali e internazionali e accompagnerà gli abbonati per tutta l’estate, fino alla chiusura ufficiale della sessione. E ancora, le immagini dai ritiri delle squadre di Serie A, con aggiornamenti continui sullo stato di forma in vista della prossima stagione.

INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017

Martedì 18 luglio prende il via su Premium Sport, in esclusiva assoluta, l’International Champions Cup, il torneo estivo per club più prestigioso del mondo, che vedrà partecipare, oltre alle più grandi squadre d’Europa, anche le italiane Juventus, Milan, Inter, Roma e Fiorentina. 19 le partite trasmesse, più 5 amichevoli, tutte in diretta, tra cui il derby di Manchester, il Clasico Real-Barcellona, Bayern-Milan, Juve-Barcellona, Bayern-Inter, Chelsea-Inter, Roma-Juve e Manchester Utd-Fiorentina. Solo per gli abbonati Premium.



SUPERCOPPA EUROPEA 2017

Martedì 8 agosto, dall’Arena Philip II di Skopje (Macedonia), Premium Sport trasmetterà in diretta la Supercoppa Europea 2018, che mette di fronte il Real Madrid di Zidane e il Manchester United di Mourinho.



NAPOLI: PLAYOFF CHAMPIONS E AMICHEVOLI ESTIVE

La Champions su Premium comincerà con i playoff del Napoli (15/16 l’andata e 22/23 agosto il ritorno): solo gli abbonati potranno vedere sia il match di andata sia quello di ritorno. Inoltre, in pay per view, tutte le amichevoli estive degli azzurri di Maurizio Sarri.



PRIMERA DIVISION ARGENTINA E BRASILEIRAO

In esclusiva assoluta su Premium Sport la Primèra Divisiòn Argentina, che vive un’avvincente lotta al vertice tra le rivali storiche Boca Juniors e River Plate e che eleggerà la squadra campione il prossimo 25 giugno. Sempre in esclusiva, il Brasileirao, il massimo campionato brasiliano che ogni giornata mette in mostra gli astri nascenti del domani. Come Vinicius, il fenomeno 16enne del Flamengo, già opzionato dal Real Madrid.



YOU PREMIUM MERCATO

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì Premium Sport HD trasmetterà “YouPremium Mercato”. Il programma dedicato al mercato calcistico nazionale ed internazionale, da quest’anno sarà proposto in un doppio appuntamento: alle ore 20.00 e alle ore 22.45, fino alla chiusura ufficiale della sessione. Procuratori, dirigenti e addetti ai lavori si avvicenderanno nello studio di “YouPremium Mercato”, dando aggiornamenti live sull’evolversi delle trattative.



RITIRI ESTATE 2017

Premium non si fa mancare niente e porta i suoi abbonati dentro i ritiri, con immagini inedite dei primi allenamenti, interviste esclusive e conferenze stampa per conoscere come si allena e si prepara ogni squadra in vista della nuova stagione.