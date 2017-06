Pletsch shock: arrestato in Brasile con 793 chili di marijuana

La Germania è scossa per l'arresto, avvenuto in Brasile, di Marcelo Pletsch, ex difensore di Borussia Moenchengladbach (dal 1999 al 2005) e del Kaiserslautern (per una sola stagione). Come racconta la Bild, il 40enne brasiliano naturalizzato tedesco è stato infatti arrestato dalla polizia militare brasiliana dopo essere stato trovato in possesso di otre 793 chili di Marijuana. L'ex calciatore viaggiava su un camion bianco di sua proprietà quando è stato fermato e perquisito dalla polizia, che sul tetto del veicolo ha trovato 854 piantine pressate.

“Non ci si può credere. Forse era solo nel posto sbagliato al momento sbagliato”, ha detto alla Bild il suo ex compagno di squadra Michael Klinkert, mentre il diretto interessato, che dopo l'addio al calcio nel 2011 aveva aperto una fattoria dove allevava maiali al confine con il Paraguay, non ha voluto commentare la vicenda.

Una storia che riporta alla memoria quella di Byron Moreno, l'arbitro che ci condannò all'eliminazione nella gara con la Corea del Sud ai Mondiali del 2002. Il fischietto ecuadoregno venne infatti arrestato all'aeroporto JFK di New York con 6 kg di eroina.