Nuovo record per Premium Sport: febbraio 2017 mese più visto di sempre

Si chiude un mese da record per Premium Sport, che a febbraio, con una media di 446.000 spettatori e l’1.66% di share in prima serata e di 85.000 spettatori e lo 0.76% di share nelle 24 ore, ha realizzato i migliori risultati di ascolto da quando esiste.



Rispetto allo stesso periodo della stagione precedente (febbraio 2016) è stato registrato un incremento del 9.93% nella fascia del prime time e del 10.14% nella fascia delle 24 ore. Risultati che mantengono Premium al vertice della classifica dei canali sportivi più visti d’Italia.



A contribuire al mese record di Premium tre partite in particolare: Real Madrid-Napoli del 15/2 con 1.402.000 spettatori netti e il 5.29% di share (secondo match di Champions più visto da quando esiste Premium dopo Bayern Monaco-Juventus del marzo 2016), Porto-Juventus del 22/2 con 1.388.000 spettatori netti e il 5.19% di share e Juventus-Inter del 5/2 con 1.526.000 spettatori netti con il 5.47% di share (match di Serie A più visto dell’anno su Premium).



Grandi eventi, ma non solo, come evidenzia il direttore di Premium Sport Alberto Brandi: “Abbiamo registrato crescite significative soprattutto negli spazi di palinsesto dedicati a news e approfondimenti, a testimonianza dello splendido lavoro della redazione anche al di fuori degli eventi. Con le nostre ore di diretta, siamo diventati un punto di riferimento nell'informazione sportiva. Premium Sport è ormai un canale seguitissimo. Anche quando non ci sono le partite”.