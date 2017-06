Napoli, ucciso ex giocatore della Primavera: agguato di camorra

È stato assassinato in via Montevergine, a Soccavo, non molto lontano dal vecchio centro sportivo del Napoli di Maradona: Renato Di Giovanni aveva 21 anni, voleva diventare un calciatore, poi ha preso altre strade e oggi la sua vita è stata stroncata da colpi di pistola.



Sul suo profilo Facebook la foto copertina lo ritrae mentre esulta con la maglia gialla e la banda azzurra: esulta, probabilmente dopo il gol più importante della sua carriera a livello giovanile, quello segnato nel torneo di Viareggio 2014 agli australiani dell'APia Leichhardt quando era un trequartista della Primavera del Napoli. Sognava, all'epoca, di diventare ancora un calciatore e forse si sentiva ancora tale, anche se il salto di qualità non l'ha mai fatto e dopo una breve esperienza poco fortunata in serie D, all'Arzanese, aveva scelto la strada sbagliata, quella dello spaccio di droga.



Di Giovanni, infatti, aveva precedenti per traffico di stupefacenti ed era sottoposto all'obbligo di firma: era cresciuto nella Damiano Promotion (la stessa scuola calcio di Danilo D'Ambrosio, terzino dell'Inter), ha indossato a lungo la maglia della sua squadra del cuore sognando ad occhi aperti. Ora è tutto finito. Nel modo peggiore.