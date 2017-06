Monaco-Juve, ascolti record! 11 milioni di spettatori e 40% di share

La cavalcata trionfante della Juventus in Champions League continua a essere accompagnata da grandissimi successi delle Reti Mediaset. Un binomio vincente che ha prodotto ascolti da capogiro anche in occasione dell’andata delle semifinali: il match Monaco-Juventus, infatti, trasmesso in diretta e in HD da Canale 5 e Premium Sport, ha registrato un ascolto complessivo di 10.902.000 telespettatori, con il 39.35% di share.

Nel dettaglio, la partita su Canale 5 è stata seguita da 9.866.000 spettatori con una share del 35.61% (38.75% di share sul target 15-64 anni).

La gara del Louis II di Montecarlo ha segnato numeri da record anche sul pubblico più giovane: 40.4% di share sul target 15-34 anni.

Risultati eccezionali anche su Premium Sport HD, dove la sfida è stata vista da 1.035.000 telespettatori netti, con il 3.74% di share.