Marche, due forti scosse di terremoto nella zona di Macerata

Due forti scosse di terremoto sono avvenute nelle Centro Italia: la prima alle 19:11 (di magnitudo 5.4) è stata avvertita da Roma a Pescara, la seconda alle 21:18 (di 5.9) è stata più forte anche di quella del 24 agosto ad Amatrice. Per entrambe, l'epicentro è nella zona di Macerata. Per ora non sono segnalate vittime, la Protezione Civile è al lavoro nella zona del sisma.

00:09 ULTIMA SCOSSA DI MAGNITUDO 4.6

La scossa registrata alle 23,42 è stata di magnitudo 4.6, secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica. L'epicentro è stato localizzato nella stessa zona delle scosse del pomeriggio e della sera.

23:48 ALTRA SCOSSA NELLE MARCHE

Un'altra scossa di terremoto, abbastanza forte, è stata avvertita nella zona epicentrale del sisma che ha colpito le Marche e l'Umbria, fra Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita, ma anche ad Arquata del Tronto e Acquasanta Terme, e ad Ancona.

23:38 UN FERITO IN MODO LIEVE A CAMERINO

Nessuna vittima a causa del crollo del campanile della chiesa di Santa Maria in Via a Camerino, caduto sopra una palazzina con la scossa 5.9 delle 21:18 uno dei Comuni colpiti dall'evento sismico di oggi: lo ha reso noto l'ufficio stampa del Comune. Una persona però è rimasta ferita in modo lieve in un'altra parte della città.

23:27 VICESINDACO ACQUASANTA TERME: "LA MONTAGNA SI MUOVE"

"Venite ad aiutarci, la montagna si muove. C'è il rischio che ci crolli addosso". E il drammatico appello del vice sindaco di Acquasanta Terme Gigi Capriotti, bloccato al buio, sotto la pioggia, da una frana che gli impedisce di raggiungere il paese. Capriotti è con il suo funzionario della Protezione Civile del Comune e spiega: "passeremo la notte qui perchè non possono venire ad aiutarci, speriamo di salvarci, sentiamo massi e crolli nel buio. Non sappiamo dove fuggire.

23:20 OTTO FERITI LIEVI A FABRIANO

A Fabriano, a causa del crollo di alcuni tramezzi in un palazzo di via Fratelli Latini ''ci sono 8 feriti, a quanto so contusi lievi''. Lo dice all'Ansa il sindaco di Fabriano Giancarlo Sagramola, che parla anche di ''alcune abitazioni inagibili'' e sta organizzando i punti di accoglienza dopo le due scosse di magnitudo 5.4 e 5.9 di oggi. ''Apriremo il PalaGuerrieri, il PalaFermi e il PalaCesari, in modo da accogliere le persone che hanno paura a dormire nelle loro case''. Verifiche sono in corso in tutte le frazioni, e domani le scuole resteranno chiuse

22:48 DUE ANZIANE TRATTE IN SALVO A USSITA

''Grazie a Dio siamo riusciti a portare in salvo le due anziane che erano rimaste intrappolate nella loro abitazione, la cui facciata è crollata con le scosse di terremoto''. Lo riferisce il sindaco di Ussita Marco Rinaldi. ''Sono state portate via in ambulanza, ma dovrebbero essere in condizioni discrete''. A quanto risulta al sindaco non ci sarebbero feriti in paese.

22:35 CURCIO: "AL MOMENTO UN SOLO FERITO"

Ci sono stati malori ed un ferito lieve, non due come era stato comunicato in un primo momento. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, parlando a Rieti in merito alle scosse di oggi. Sono state, ha spiegato Curcio, "scosse superficiali, sentite con grande intensita', la popolazione sta vivendo momenti difficili. Ci sono stati crolli nelle zone rosse.

22:20 SECONDA SCOSSA AVVERTITA ANCHE IN TRENTINO

Avvertita anche in Trentino la nuova forte scossa di terremoto che ha colpito l'Italia centrale poco prima delle 21.30. Sono stati in molti a sentirla nel basso Trentino, ma anche a Trento.

22:15 TIFOSI PESCARA CHIEDONO SOSPENSIONE PARTITA

Contestazione dei tifosi della curva nord dello Stadio Adriatico che durante il secondo tempo della sfida di serie A Pescara-Atalanta hanno abbandonato per protesta la parte superiore centrale del settore contro la decisione di far proseguire la gara nonostante il terremoto che ha colpito il centro-Italia e che si è sentito distintamente anche nel corso del primo tempo della partita

22:08 "E' STATO COME UN BOMBARDAMENTO"

"E' brutta, è come se ci fosse stato un bombardamento. Una botta che non finiva mai". Lo dice il sindaco di Serravalle del Chienti, Gabriele Santamarianova, che ha constatato dei crolli nel centro storico della cittadina: "Abbiamo visto come una nuvola di polvere, non sappiamo ancora che cosa è crollato, lo vedremo domani. Per fortuna che il centro era stato già evacuato dopo le scosse del 24 agosto. Al momento non ci risultano feriti o dispersi".

21:50 "TERREMOTO APOCALITTICO"

Il sindaco di Ussita (Macerata), Marco Rinaldi, ha commentato così: "E' stato un terremoto fortissimo, apocalittico, la gente urla per strada e ora siamo senza luce. Sono crollate parecchie case. Il nostro paese è finito. Sono crollati anche tratti delle mura di cinta, alcune frazioni sono isolate".

21:24 SOSPESA PESCARA-ATALANTA

La seconda scossa è stata avvertita anche allo stadio Adriatico dove si stava disputando Pescara-Atalanta. La partita è stata sospesa per un minuto, molti spettatori sono usciti dall'impianto.

21:00 DUE FERITI A VISSO

Al momento risultano due persone ferite a Visso. Segnalati, inoltre, crolli e danni. Lo riferisce la Protezione civile.

20:40 REGISTRATE ALTRE SCOSSE

Dopo la prima scossa, altre sono state registrate: alle 19.55 con una di magnitudo 3.0 e alle 20.39 magnitudo 3.4.