La prossima Champions è solo su Premium: si parte il 4 agosto

Dal prossimo agosto fino alla Finale di Kiev di sabato 26 maggio 2018, tutti i match della Champions League saranno in onda in esclusiva pay tv su Mediaset Premium. Un’offerta televisiva di calcio unica che si completerà con tutte le partite delle otto migliori squadre di Serie A della prossima stagione.



I diritti tv per i campionati successivi di Serie A (2018-2021) devono invece ancora essere aggiudicati. L’assegnazione è ipotizzata entro fine 2017 e Mediaset parteciperà all’asta con l’obiettivo di ottenere la migliore offerta televisiva calcistica per i tifosi italiani.



Diamo quindi appuntamento ai nostri abbonati per un’altra esaltante stagione del miglior calcio disponibile in tv: dai playoff estivi di Champions League - il 4 agosto avrà luogo a Nyon il sorteggio che determinerà la squadra europea avversaria del Napoli - al nuovo campionato di Serie A che prenderà il via il 20 agosto.