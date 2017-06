Juventus-Barcellona da record: evento sportivo più visto del 2017

Ieri, martedì 11 aprile 2017, anche Mediaset è uscita vittoriosa dallo Juventus Stadium di Torino: il match di andata dei quarti di finale di Champions League “Juventus-Barcellona”, trasmesso in diretta e in HD da Canale 5 e Premium Sport, ha infatti realizzato ascolti record: 11.095.000 telespettatori totali con il 40% di share.



Un dato eccezionale, che, considerando la stagione in corso (settembre 2016-aprile 2017), fa di “Juventus-Barcellona” l’evento sportivo più visto di tutta la tv italiana.



Nel dettaglio, su Canale 5 il match dello Stadium è stato seguito da 9.891.000 spettatori, tra i quali si segnala un boom nei target uomini 20-24 anni (57,4% di share) e donne 25/34 anni (38,1% di share). 1.204.000 sono invece gli appassionati che hanno deciso di seguire la sfida su Premium Sport e Premium Sport 2.