Hotel Rigopiano, sei persone trovate vive dopo 42 ore

Sono state trovate vive e portate in salvo 6 persone, tra cui anche un bambino, all'Hotel "Rigopiano" di Farindola sul Gran Sasso, spazzato via mercoledì da una slavina di immense proporzioni. I vigili del fuoco li hanno individuati intorno alle 11 e hanno più volte parlato con loro procedendo piano piano a tirarli fuori dalla struttura sommersa dalla neve, dove sono rimasti per 42 ore.



I soccorritori hanno lavorato per tutta la notte, in condizioni estreme, alla ricerca della trentina di dispersi, con le temperature ampiamente sotto lo zero. Nel corso della notte le turbine e le ruspe hanno proseguito inoltre il lavoro per liberare la strada che sale all'hotel e consentire una migliore circolazione dei mezzi di soccorso.



Sull'albergo alle 17 di mercoledì 18 gennaio si è abbattuta una slavina che si è staccata dal costone di roccia sul versante pescarese del Gran Sasso. In quel momento all'interno c'erano 35 persone tra ospiti e dipendenti. In due si sono salvati, uno perchè era uscito l'altro perchè si trovava nel vano caldaie. La valanga è stata probabilmente innescata dalle 4 scosse sismiche di magnitudo tra 5,1 e 5,4 verificatesi la mattina del 18 gennaio, con epicentro l'area dell'Aquilano ma fortemente avvertite in questo versante della regione abruzzese dove il rischio valanghe era già classificato 4 - su una scala di 5.