Gran Turismo Sport c'è! E il suo ideatore prende la laurea

La notizia numero uno, per tutti gli appassionati di videogames, è che è finalmente uscito Gran Turismo Sport. Il titolo Poliphony Digital legato ai motori, in esclusiva per Playstation 4, che ha segnato la storia delle quattroruote su console (76 milioni di copie vendute) e attaccato al joypad giocatori di tutte le età.

Fin dal 1997, in un crescendo ventennale che culmina con questa ultima edizione che, nelle poche ore di gioco che abbiamo avuto a disposizione, ci è parso si concentri molto sulla modalità di gioco online. L’Arcade Mode rimane come pilastro, ma la possibilità di sbloccare punti, progressi e macchine online è la base di questo nuovo capitolo uscito dalla matita inimitabile di quel genio di Kazunori Yamauchi.

Notizia numero due. Il disegnatore giapponese, padre di Gran Turismo e presidente di Poliphony Digital è stato nelle scorse ore in Italia per segnare ancora la storia. Per la prima volta nel nostro paese, infatti, il creatore di un videogioco ha ricevuto una laurea honoris causa. L’Università di Modena e Reggio Emilia gli ha conferito la Laurea Magistrale Honoris Causa in Ingegneria del Veicolo e non in un posto qualunque, ma presso il dipartimento di ingegneria “Enzo Ferrari”, un altro genio dei motori che, tuttavia, le macchine le creava in carrozzeria, non certo attraverso i bit.

Anche se non tutti sanno che il livello di competenza creativa e tecnica di Kazunori Yamauchi ha fatto in modo che diversi dei prototipi da lui disegnati per i videogiochi siano poi diventati, con alcuni adattamenti, dei modelli prodotti e venduti dal vero. Uno degli esempi più eclatanti è quello della Bugatti Vision GT: l’auto, messa inizialmente a disposizione dei soli videogiocatori appassionati di Gran Turismo, è stata fonte di ispirazione per la Bugatti Chiron, lanciata di recente dalla casa automobilistica francese e realizzata in pochi esemplari.

Con il corpo in alluminio e i componenti in fibra di carbonio, la Mercedes AMG Vision GT rappresenta un altro esempio di come le case costruttrici abbiano deciso di costruire le automobili disegnate e pensate per Gran Turismo. Poi c’è la Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo, presentata in occasione del recente Salone dell’Automobile di Ginevra direttamente da Emerson Fittipaldi, due volte campione del mondo di F1 e disponibile in esclusiva all’interno dell’ultimo capitolo del franchise: GT Sport.

“Credo che il sogno della velocità sia universale. Un sogno che l'umanità ha sempre inseguito” ha detto Kazunori Yamauchi ricevendo la laurea honoris causa. “Questo prestigioso riconoscimento a Yamauchi-san segna la consacrazione dell’industria videoludica a luogo di autentica espressione culturale della modernità”, gli ha fatto eco Marco Saletta, General Manager di Sony Interactive Entertainment Italia.

Tutto vero. Gran Turismo Sport, uscito da poche ore, è il solito mix di modernità, realismo perfetto, ed esperienza di gameplay ineguagliabile. Roba da incollare, come sempre, al divano. Adesso sedetevi comodi. Il corso di laurea in GT Sport vi aspetta.