Fiocco rosa in casa Matri-Nargi: è nata la piccola Sofia

Fiocco rosa in casa Matri per l'attaccante del Sassuolo e Federica Nargi, che lunedì pomeriggio ha dato alla luce la piccola Sofia. A diffondere la bella notizia è stato il padre dell'ex velina con un post su Instagram: "Grazie ragazzi... da nonno Claudio. Mi avete regalato un sogno". I fan e i follower in queste ore stanno riempiendo di auguri i profili social dell'ex centravanti della Juventus e della bellissima neo mamma.

