Il repubblicano Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il candidato repubblicano ha sconfitto a sorpresa la rivale democratica, Hillary Clinton, e succede a Barack Obama alla guida della Casa Bianca. Il tycoon nello specifico si è assicurato almeno 276 grandi elettori, lasciando la Clinton, che al telefono ha concesso la vittoria a Trump, a quota 218: una distanza oramai impossibile da colmare.



LE PAROLE DI TRUMP: "SARO' IL PRESIDENTE DI TUTTI GLI AMERICANI"

"Ho appena ricevuto le congratulazioni di Hillary Clinton e io mi congratulo con lei per la sua campagna. E' il momento di unirci e superare le divisioni". Queste le prime parole di Donald Trump da Presidente degli Stati Uniti. Il nuovo inquilino della Casa Bianca ha aggiunto in merito alla politica interna ed estera: "Sarò il Presidente di tutti gli americani. Avremo un grande piano economico. Il nostro tasso di crescita aumenterà. Cercheremo alleanze, non conflitti, nel mondo. Gli Stati Uniti andranno d'accordo con tutti coloro che vorranno andare d'accordo con noi".