Diritti tv, accolto il ricorso di Mediaset: il Tar annulla la multa dell'Antitrust

Il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi presentati da Mediaset, Mediaset Premium, Lega Calcio, Sky e Infront, annullando quanto deciso dall'Antitrust. La multa inflitta a Mediaset era di 51,4 milioni, quella per Infront di 9, 1,9 milioni invece per la Lega Calcio e 4 milioni per Sky. L'ipotesi era di u'alterazione della gara per i diritti tv della serie A per il triennio 2015-2018.

Secondo il Tar, la soluzione orientata all'attribuzione dei due pacchetti principali ad uno solo dei due operatori (Sky) come sponsorizzata a posteriori dall'Agcm (Agenzia Garante Concorrenza Mercati, l'Antitrust), "non sembrava certo idonea a consentire una svolta proconcorrenziale". Per i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale, afferma una nota di Mediaset, "la 'causa' contrattuale alla base della sublicenza per il pacchetto D richiesta dalla Lega e autorizzata dall'Agcm era pienamente lecita, in quanto orientata ad evitare contenziosi futuri, 'stallo' del mercato e ulteriori inconvenienti per i consumatori, mantenendo la concorrenza effettiva in assenza di nuovi operatori concretamente interessati all'ingresso nel mercato specifico".

Beretta "Il Tar ha riconosciuto la nostra correttezza"

"Non posso che prendere atto con soddisfazione del pronunciamento del Tar che riconosce la piena correttezza dei comportamenti della Lega di Serie A": così il presidente Maurizio Beretta, raggiunto a Doha dall'Ansa nell'immediato pre-partita di Supercoppa italiana, ha espresso la sua soddisfazione per il pronunciamento del Tar del Lazio che ha accolto i ricorsi presentati da Mediaset, Mediaset Premium, Lega Calcio, Sky e Infront, annullando quanto deciso dall'Antitrust.

Ansa: "L'Antitrust farà ricorso"

L'Antitrust farà ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar di annullare la multa comminata per una presunta alterazione della gara per i Diritti Tv della serie A per il triennio 2015-2018. Lo apprende l'Ansa in ambienti dell'autorità garante della Concorrenza. L'Antitrust aveva irrogato sanzioni per 66 milioni di euro complessivi a Mediaset, Lega Calcio di Serie A, Sky e Infront.