Champions, Berlusconi e tanto altro: che settimana su Premium

E' la settimana della seconda giornata di Champions League. Entrambe le partite delle italiane in esclusiva su Premium Sport, Dinamo Zagabria-Juventus e Napoli-Benfica (mercoledì 28 alle 20.45). Insieme alla Champions ritorna anche la Youth League: mercoledì 28 alle ore 16 Napoli-Benfica. Tutte e due le gare in onda su Premium Sport 2.

Martedì 27 sarà trasmesso lo speciale Totti 40 (alle ore 15.30 e 00.30).

Giovedì 29, invece, alle 22.15 andrà in onda lo speciale Tiki Taka sugli 80 anni di Berlusconi.

Venerdì 30 e sabato 1 torna in campo la Ligue 1 con la lotta al vertice tra Nizza, Psg e Monaco (impegnato sabato col Metz alle 20.00 su Premium Sport 2)

Venerdì 30 si gioca anche in Scottish Premiership (Motherweel-Hearts alle 20.45 su Premium Sport 2)

Senza dimenticare la Serie A, che torna in campo sabato sera per Udinese-Lazio (Premium Sport HD) e vivrà il suo apice col big match del posticipo domenicale tra Roma e Inter (Premium Sport HD).

Domenica 2 alle ore 12 in diretta su Premium Sport 2 per il mondiale Rally sarà trasmessa la Power Stage in Francia.

Domenica 2 alle ore 22.30 in diretta su Premium Sport 2 la partita di Nfl con commento in italiano è San Francisco-Dallas