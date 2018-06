Calciomercato, tutte le trattative di mercoledì 13 giugno LIVE

09:30 Il Torino vuole Borini

Nome nuovo per il Torino. I granata, in caso di partenza di Iago Falque (lo spagnolo piace a Siviglia e Atalanta), secondo Tuttosport andrebbero all'assalto di Fabio Borini, da poco riscattato dal Milan.

09:20 Lazio, in arrivo Durmisi

Accordo tra Lazio e Betis Siviglia per Riza Durmisi, laterale sinistro di 24 anni. L'intesa sarebbe stata trovata sulla base di 7 milioni di euro: manca solo il sì del danese come riporta la Gazzetta dello Sport.

09:00 Inter, ipotesi Duncan

L'Inter guarda in casa Sassuolo non soltanto per Matteo Politano. Secondo Tuttosport i nerazzurri puntano anche Alfred Duncan: ai neroverdi il club di corso Vittorio Emanuele potrebbe girare Nico Gonzalez, attaccante in forza all'Argentinos Juniors che il Biscione è intenzionato ad acquistare.

08:40 Anche il Napoli su Dembelé

Si sta per scatenare una vera e propria asta di mercato intorno al nome di Moussa Dembelé. Dopo Inter e Juventus anche il Napoli sarebbe fortemente interessato al centrocampista del Tottenham con contratto in scadenza nel 2019. Lo scrive il Corriere dello Sport.

08:20 Chelsea, Sarri spera

Maurizio Sarri rimane in corsa per la panchina del Chelsea. Alessandro Pellegrini e Fali Ramadani, rispettivamente manager e consulente del tecnico ancora sotto contratto con il Napoli, avrebbero avuto nuovi contatti con la dirigenza dei Blues stando a quanto riporta il Corriere dello Sport. Abramovich dovrebbe decidere entro pochi giorni il nome del nuovo allenatore che prenderà il posto di Antonio Conte, destinato all'esonero.

08:00 Inter, prima offerta per Nainggolan

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport l'Inter, con il sì di Nainggolan già in tasca, avrebbe formulato la prima offerta alla Roma: 22 milioni di euro più un giovane a scelta (dei giallorossi): spiccano i nomiu di Zaniolo e Valietti. Possibile che ci siano nuovi contatti tra le parti: la rchiesta dei capitolini è di 40 milioni di euro: il club di Corso Vittorio Emanuele spera di scendere a 30.