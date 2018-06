Calciomercato, tutte le trattative del 12 giugno

23:55 La Juve si avvicina a Golovin

Juve un po' più vicina ad Aleksandr Golovin: il talentuoso centrocampista classe 1996 è valutato 25 milioni dal Cska Mosca, i bianconeri ne mettono sul piatto 20, più dei 15 inizialmente offerti, per provare a convincere i russi a cederlo.

23:50 Mirabelli in Russia per Falcao

Massimiliano Mirabelli, d.s. del Milan, dovrebbe incontrare Jorge Mendes in Russia: oggetto del discorso dovrebbe essere Radamel Falcao. I rossoneri vogliono capire se ci sono le condizioni per portare il colombiano in Italia.

23:30 Inter, incontro per Politano

Possibile un incontro tra l'Inter e il Sassuolo per Matteo Politano: l'esterno mancino, come ha ammesso il procuratore Davide Lippi, piace a più club italiani, cioè Roma, Lazio e Napoli oltre ai nerazzurri. Ausilio prova ad accelerare per quanto, bloccato dalle plusvalenze, non possa fare operazioni in entrata fino al 30 giugno.

23:10 Diego Della Valle: "Chiesa sta bene a Firenze"

Diego Della Valle non "molla" Federico Chiesa: "Non so niente. Posso parlare da tifoso, ma il patron è mio fratello Andrea. Il ragazzo è così in forma, è bello, ha un padre perfetto. Sta bene alla Fiorentina, dove deve andare"

22:40 Napoli vicino a Lainer

Stefan Lainer, terzino destro classe 1992, potrebbe essere il prossimo terzino destro del Napoli: Giuntoli è vicinissimo all'accordo con il Salisburgo per una cifra pari a circa 10 milioni, l'affare è in dirittura d'arrivo.

22:30 Fiorentina vicina a Soucek

La Fiorentina sta stringendo per un rinforzo a centrocampo, dopo la decisione di Badelj di non rinnovare il contratto: si tratta di Tomas Soucek, 23 anni, dello Slavia Praga. Nome da tempo accostato al club viola che in queste ore ha deciso di accelerare: domani a Milano è previsto un incontro tra il responsabile dell'area tecnica viola Pantaleo Corvino e l'entourage del mediano. I costi dell'operazione si aggirano sui 3-4 milioni.

22:00 Torreira-Arsenal, è fatta

L'Arsenal strappa Lucas Torreira al Napoli: i Gunners hanno trovato l'accordo con la Sampdoria per l'acquisto dell'uruguaiano a 30 milioni, 5 più della clausola rescissoria.

21:40 Lemar-Atletico, è praticamente fatta

Principio de acuerdo con el @AS_Monaco_ES para el traspaso de Thomas Lemar

👉 https://t.co/0eEHxQKJIV#AúpaAtleti pic.twitter.com/G72rjIu2Kv — Atlético de Madrid (@Atleti) 12 giugno 2018

20:40 Inter, la verità di Icardi

''Icardi? Non c'è nulla di cui preoccuparsi, è un nostro giocatore, è il nostro capitano e nelle prossime settimane si parlerà di rinnovo'': lo dice l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello a margine della presentazione del libro di Marco Bellinazzo 'La fine del calcio italiano'. ''Per ora - aggiunge - siamo concentrati sulle plusvalenze, entro il 30 giugno dobbiamo raggiungere l'obiettivo per rispettare il financial fair play, stiamo lavorando in questa direzione e pensiamo di poter raggiungere gli obiettivi".

18:40 Marotta: "Higuain incedibile. Icardi? Fantacalcio"

Beppe Marotta fa il punto del mercato della Juventus. "Per Emre Can siamo ottimisti, dovrebbe arrivare (dal Liverpool a parametro zero) entro 10 giorni. Icardi è una suggestione, notizie giornalistiche ce lo hanno avvicinato. Si tratta di fantacalcio. Higuain come gli altri giocatori della Juve è incedibile finché non sarà lui a chiedere di essere ceduto. Cancelo è un giocatore interessante ma al momento non c'è nessuna trattativa in corso" le parole dell'amministratore delegato bianconero.

18:10 Berardi, la Roma insiste

La Roma non si ferma. Dopo gli acquisti di Coric, Marcano, Cristante e Justin Kluivert i giallorossi premono, su precisa indicazione di Di Francesco, per arrivare a Domenico Berardi. Il piano conclusivo prevederebbe la presenza del giocatore del Sassuolo e Under sulla fascia destra con Kluivert e Perotti a sinistra. In uscita El Shaarawy che però non gradirebbe di finire alla Fiorentina.

17:45 Roma, sogno Courtois se parte Alisson

Nel caso di cessione di Alisson (il brasiliano vorrebbe il Real) il sogno della Roma è Thibaut Courtois. Il belga è legato al Chelsea fino al 2019 e ha già fatto sapere ai Blues (proprio oggi il Corriere dello Sport ha ipotizzato uno scambio Donnarumma-Morata) che non rinnoverà il contratto. I londinesi chiedono per il 26enne 30-35 milioni: non una cifra elevatissima se Alisson prenderà la strada della Spagna (Monchi per aprire una trattativa vuole 75 milioni) e Nainggolan quella di Milano sponda Inter (la Roma parte da una valutazione di 40 milioni).

17:10 Real, il nuovo allenatore è Lopetegui

Comunicado oficial: Julen Lopetegui será el entrenador del #RealMadrid tras la celebración del Mundial de Rusia 2018.https://t.co/4bTZwbBTMv pic.twitter.com/DZz5i3ijUn — #CHAMP13NS (@realmadrid) June 12, 2018

17:00 lazio, immobile è incedibile

Secondo quanto riportato da Il Tempo, la Lazio avrebbe rifiutato i primi sondaggi di alcuni club di Premier e del Milan per Ciro Immobile. Le società interessate sono pronte a mettere sul piatto anche 80 milioni di euro, ma per Lotito l'attaccante campano è incedibile e non è da escludere che dopo il rientro dalle vacanze si parli di un ritocco dell'ingaggio per allontanare ogni approccio.

16:45 CHIESA, 70 MILIONI DAL LIVERPOOL

Le big del calcio britannico sono pronte a farsi sotto per Federico Chiesa, il giovane talento del calcio italiano. Secondo l'autorevole Guardian, il Liverpool avrebbe pronta un'offerta di 62 milioni di sterline (70 milioni di euro) per la Fiorentina per accaparrarsi i servigi della promettentissima ala viola. Oltre ai Reds, che hanno liquidità da investire dopo la ricchissima cessione (160 mln) di Coutinho al Barca a gennaio, sarebbero interessati a Chiesa anche Manchester City e Manchester United.

16:00 NAPOLI, OFFERTA PER BARELLA

Il Napoli è pronto a muoversi per Nicolò Barella. Gli azzurri, riporta il nostro Valter De Maggio, sarebbero intenzionati a mettere sul piatto 10 milioni di euro e i cartellini di Grassi e Tonelli per convincere il Cagliari a cedere il centrocampista 21enne. I sardi valutano però il giocatore 40 milioni di euro.

15:30 LA JUVE INSISTE CON L'ATLETICO PER GODIN

La Juventus non molla la pista Godin. Stando a quanto riporta Tuttosport i bianconeri avrebbero contattato l'Atletico Madrid per il difensore 32enne in scadenza di contratto nel 2019. I bianconeri punterebbero a uno sconto della clausola rescissoria di 20 milioni di euro.

14:50 ALISSON: "FUTURO? SE NE OCCUPA IL MIO AGENTE"

Alisson Becker non si sbilancia sul proprio futuro intervenendo in conferenza stampa a Sochi. "Sono concentrato sulla Nazionale, di tutto il resto se ne occupa il mio agente, parlerà con la Roma e vedremo quale sarà la cosa migliore. Non ho avuto offerte da nessuno, ho un contratto con la Roma e sono felice, ma ripeto che ora sono concentrato sul Mondiale" le parole del portiere brasiliano.

14:40 "JUVENTUS E UNITED SU RAKITIC"

Il futuro di Ivan Rakitic è incerto. Secondo quanto scrive Don Balon il centrocampista potrebbe dire addio al Barcellona e sulle sue tracce ci sarebbero Manchester United e Juventus. Il croato ha il contratto in scadenza nel 2021 e una valutazione che si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

14:15 BERTOLACCI VICINO AL GENOA

Bertolacci è a un passo dal trasferimento a titolo definitivo al genoa. Secondo Tuttosport il Grifone verserà nelle casse del Milan 5 milioni di euro: l'affare si concretizzerà al ritorno di Mirabelli dalla Russia.

13:50 bologna, destro: "Resto qui"

"Io resto qui, non voglio uscire da sconfitto", sarebbe questo il messaggio che Mattia Destro avrebbe lasciato al suo agente Luca Puccinelli in vista del futuro. La punta è pronta a rilanciarsi con Pippo Inzaghi, suo ex allenatore al Milan. Decisivo dunque il parere di Inzaghi ed eventualmente anche un colloquio tra il tecnico stesso e la punta. Con Donadoni, invece, la cessione sarebbe stata praticamente certa.

13:30 juve, il psv piomba su kean

Il Psv Eindhoven è forte su Moise Kean, scrive La Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, per il diciottenne attaccante reduce dal prestito all'Hellas Verona, ci sarebbe il forcing della società della Philips, pronta a spingersi a una proposta tra i 15 e i 20 milioni di euro per averlo.

13:00 PERINETTI: "TRATTIAMO RADU ED EMMERS"

Così Giorgio Perinetti, ds del Genoa, a FcInterNews: "Posso confermare che stiamo trattando con l'Inter per Emmers e Radu. Stiamo parlando con i dirigenti e, in settimana, avremo un altro incontro: vedremo cosa succederà. Salcedo? Fa parte dei discorsi, ma è prematuro parlare di dettagli".

12:35 parma-sampdoria, asse caldissimo

Diverse le trattative che potrebbero andare in porto tra la società blucerchiata e quella gialloblu. Il Parma, sempre più vicino a Viviano e Silvestre, continua a spingere anche per Quagliarella, mentre la Samp propone anche Sala e Regini: potrebbe esserci un piccolo esodo da Genova.

12:20 torino, visite e firma per bruno peres

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Bruno Peres. L'accordo tra Roma e Torino è pressochè totale: prestito a 1 milione di euro e obbligo di riscatto che scatta a venticinque presenze fissato a 7. Nelle prossime ore il brasiliano è atteso per visite e firma su un contratto da quattro stagioni a un milione e mezzo all'anno più bonus col club di Cairo.

12:05 fiorentina, ecco il piano per meret

La Nazione svela i dettagli della proposta che la Fiorentina avrebbe messo sul tavolo dell'Udinese per arrivare ad Alex Meret, reduce dal prestito stagionale alla Spal. Prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro per i viola, che per il centrocampo stanno intensificando i contatti con il cileno Erick Pulgar del Bologna.

11:40 lazio, politano il dopo felipe anderson

La Lazio si inserisce nella corsa a Matteo Politano del Sassuolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui sull'esterno d'attacco della Nazionale ci sono anche i biancocelesti, che vorrebbero l'ex giallorosso per sostituire Felipe Anderson, per il quale procede spedita la trattativa con il West Ham.

11:25 roma, c'è kluivert: el shaarawy addio

L'arrivo di Justin Kluivert alla Roma porterà ad una cessione in avanti per il club giallorosso e il candidato numero uno a lasciare la Capitale è Stephan El Shaarawy. Secondo il Corriere dello Sport, per l'attaccante c'è molto interesse in Cina anche se resta da capire se lo stesso giocatore sia pronto a passare, così giovane, nella periferia del calcio che conta.

11:10 Griezmann, il giorno della verità

Nei giorni scorsi Antoine Griezmann era stato chiaro: "In Spagna alcuni dicono che resto all'Atletico, altri che vado via e io... lo dirò prima della gara d'esordio al Mondiale. La Coppa del Mondo per la Francia inizia sabato contro l'Australia, c'è ancora tempo". Il giorno della verità per l'attaccante francese classe 1991 sembra essere finalmente arrivato: quest'oggi infatti, inizio alle 14:30, Le Petit Diable parlerà in conferenza stampa.

11:00 juve-pjanic, avanti fino al 2023

Miralem Pjanic è vicino a rinnovare il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2023. Il bosniaco, finito nel mirino dei migliori club europei, è fondamentale per il centrocampo dei bianconeri, che stanno per blindarlo con un ricco rinnovo da sei milioni di euro netti a stagione (l'attuale ingaggio è di 4,5 milioni).

10:45 liverpool, ecco l'offerta per alisson

57 milioni di sterline. È quanto, secondo 'Terra in Brasile', il Liverpool sarebbe pronto a offrire nelle prossime ore per Alisson. La formazione di Jurgen Klopp è in pressing per il portiere venticinquenne della Roma e del Brasile, che per sua stessa ammissione spera di risolvere la questione legata al suo futuro prima dei Mondiali.

10:30 JUVENTUS, SI' DI GOLOVIN

Secondo il Corriere dello Sport, Aleksandr Golovin ha aperto alla Juventus: il centrocampista del Cska Mosca è valutato 25 milioni ma i bianconeri vogliono limare la cifra fino a 17-18. I russi, dal canto loro, cercheranno di venderlo dopo il Mondiale per sperare in una corsa al rialzo del prezzo.

10:15 icardi, "wanda incontra la juve"

Telenovela Icardi, secondo quanto riportato da Tuttosport Wanda Nara avrebbe in programma un incontro con la Juventus, da diverse settimane interessata al capocannoniere del campionato in caso di partenza di Gonzalo Higuain. La procuratrice argentina vuole conoscere i reali progetti della dirigenza bianconera, che ha proposto lo scambio con il Pipita più un conguaglio di 50 milioni. Scambio che ha già ottenuto il benestare dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti.

10:00 real, navas: "i tifosi vogliono che resti"

Marca di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista al portiere del Real Madrid e del Costa Rica Keylor Navas: "La gente mi chiede di non andarmene. Il madridismo è con me. Vincere il Mondiale? Il mio cuore mi dice che niente è impossibile".

09:35 CITY-JORGINHO IN SETTIMANA

Potrebbe essere la settimana decisiva per il passaggio di Jorginho al Manchester City. Questo è quanto riporta da Il Mattino che scrive di nuovi contatti fra le parti in programma in queste ore con gli inglesi.

09:20 TORINO, SIRIGU RINNOVA?

Salvatore Sirigu è l'alternativa scelta dal Napoli nel caso non arrivasse Leno. Ma, secondo Tuttosport, il Torino non ci sta: il portiere è incedibile e gli è stato proposto il rinnovo fino al 2020 o 2021, Sirigu sarebbe proponeso a firmarlo.

09:00 bologna-inzaghi, ci siamo

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Filippo Inzaghi è sempre più vicino alla panchina del Bologna: per lui contratto biennale. Da Venezia potrebbero seguirlo Audero e Pinato.

08:45 ATLETICO, GIMENEZ VERSO IL RINNOVO

Si era parlato anche della possibilità che Gimenez potesse finire alla Juventus per rinforzare la difesa ma, secondo As, la risposta dell'Atletico Madrid non si è fatta attendere: pronto il prolungamento di contratto oltre il 2020.

08:40 LA JUVE SI INSERISCE PER DEMBELE'

Moussa Dembelé è uno degli obiettivi di mercato dell'Inter ma si sarebbe inserita anche la Juventus. Il Tottenham lo valuta 30 milioni di euro: da capire se i bianconeri stanno pensando al belga, 31 anni a luglio e contratto in scadenza nel 2019, per sostituire i partenti Sturaro e Marchisio o come fattore di disturbo per i nerazzurri.

08:30 parma, idea pazzini

Il Parma è alla ricerca di un attaccante per la Serie A. Dopo aver valutato l'ipotesi Balotelli, i crociati sembrano intenzionati a chiudere per Giampaolo Pazzini. Si studia l'affare con il Verona e l'eventuali contropartite tecniche.

08:15 EQUIPE: MARSIGLIA, AFFONDO BALOTELLI

08:00 INTER, HAI IL SI' DI NAINGGOLAN

Secondo La Gazzetta dello Sport, Radja Nainggolan accetterebbe un trasferimento all'Inter: ha capito che la Roma ha individuato in lui il giocatore da sacrificare per restare in linea con il Fair Play Finanziario. Ora va trovato l'accordo tra società: la Roma chiede 40 milioni, i nerazzurri puntano ai 30.