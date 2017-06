Bottega del Sarto veste Premium Sport per la stagione 2016/17

Bottega del Sarto, brand leader nell’abbigliamento per uomo, dopo il grande successo della collezione disegnata per la finale di Champions League dello scorso maggio a Milano, vestirà in esclusiva 150 professionisti (tra giornalisti ed operatori in interna ed esterna) di Premium Sport anche per l’intera stagione sportiva 2016-2017 per il campionato di serie A e Champions League.



Bottega del Sarto si ispira all’antica tradizione della sartoria italiana con collezioni uomo nelle linee sartoriali e sportswear, una stagione esclusiva da non perdere con uno stile unico.



Bottega del Sarto (con sede a Montemarciano in provincia di Ancona) è una realtà che sta crescendo di anno in anno, nel settore dell’abbigliamento, e vanta più di 30 negozi vestendo anche undici tra squadre di serie A (Atalanta, Cagliari, Crotone, Palermo, Pescara) e serie B (Avellino, Benevento, Brescia, Perugia, Spezia, Ternana).



Scopri Bottega del Sarto visitando il sito ufficiale www.bottegadelsarto.com.