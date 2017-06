Berlusconi 80, una parata di stelle per fargli gli auguri

“Il Milan di questi 30 anni è figlio della rivoluzione che Berlusconi ha fatto in tutti i settori - ha detto Adriano Galliani, ospite dello studio di Tiki Taka per lo speciale dedicato al presidente del Milan - Non ha innovato solo il calcio, è diventato Presidente del Consiglio solo sei mesi dopo la nascita del partito, ha costruito città mentre gli altri costruivano palazzi e ha rivoluzionato anche la televisione italiana. I migliori giocatori del Milan di Berlusconi? Van Basten e Kakà sono stati i due più grandi - ha ammesso Galliani - Quando giocavano Van Basten e Gullit la scaramanzia non contava, cambiavo cravatta ogni partita".

In studio c'erano anche gli allenatori che più di tutti hanno scritto la storia rossonera in questi 30 anni, Sacchi, Capello e (in collegamento) Ancelotti, quindi inevitabile parlare di modulo: "Il presidente ha sempre avuto un modulo preferito che è il 4-3-1-2" ha detto Galliani, mentre da Monaco Ancelotti ammetteva che lui avrebbe preferito una punta, ma dopo aver parlato col presidente ne schierò tre. Berlusconi condizionava gli allenatori? Capello risponde parlando del rapporto che aveva con Savicevic: "All’inizio ha giocato qualche partita ma non correva molto e io lo toglievo. Berlusconi voleva che giocasse ma io lo toglievo, poi quando ha iniziato a correre è diventato titolare. Era un giocatore di una qualità unica, introvabile e il gol nella finale del 1994 è stato da vero genio".

Tra i tantissimi messaggi di affetto e di riconoscenza di molti milanisti del passato e del presente anche quelli di Shevchenko e Kakà, indiscutibilmente due dei pupilli del presidente rossonero in questi 30 anni. "E’ stato molto importante nella mia vita, non solo in quella calcistica, mi è stato vicino quando mio padre stava male e poi aveva molto affetto personale per me. Purtroppo mio padre è morto però ha vissuto altri 15 anni solo grazie a Berlusconi" ha detto l'ucraino, mentre il brasiliano ha preferito due dediche: "Una partita e un gol dedicati al presidente Berlusconi? La partita dico la finale di Champions ad Atene nel 2007 che è stato il momento più importante al Milan, dopo due anni dalla finale persa a Istanbul. E il gol dico quello a Manchester nel 2007, in semifinale, uno dei miei gol preferiti: è stato un ringraziamento dell’opportunità per aver giocato in una squadra come il Milan che era la sua squadra”.

Gli auguri dei "nemici": Totti

"Quando era ragazzo provammo a prenderlo ma la sua famiglia decise di restare a Roma a giocare nella squadra della sua città - ha ammesso Adriano Galliani parlando di Totti - Francesco ha avuto una storia calcistica quasi identica a quella di Maldini: tutti e due hanno fatto 25 stagioni con la stessa maglia"

Gli auguri dei "nemici": Moratti