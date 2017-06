Attentato a Berlino, camion contro mercato di Natale: 12 morti e 48 feriti

Un camion si è schiantato contro un affollato mercato di Natale a Berlino. I media riportano "diversi morti, almeno dodici, e circa 48 feriti". Il camion ha invaso un marciapiede nei pressi della Chiesa del Ricordo. C'e' stato un morto, come ha detto una portavoce dalla polizia. La chiesa è nel mezzo del Mercato natalizio situato in pieno centro della parte ovest della città. "Secondo informazioni della polizia, presumibilmente è stato compiuto un attentato con un camion", lo scrive l'agenzia Dpa citando un portavoce della polizia.



Secondo la Zdf tedesca, una persona sospettata di essere il guidatore del camion sarebbe stato arrestato. Un secondo uomo che era sull'autocarro è morto nell'urto. L'Isis avrebbe rivendicato l'attacco. La Pmu, la coalizione delle milizie irachene che combattono il califfato, ha letto la rivendicazione su un canale online dell'Isis. Il camion era partito dall'Italia per fare rientro in Polonia. Lo scrive il Guardian, per il quale il mezzo doveva fermarsi a Berlino per consegnare il carico ed il conducente, cugino del proprietario dell'azienda di trasporti polacca, aveva detto di volersi fermare per la serata. Ci sono forti sospetti, afferma il Guardian online, che il mezzo si stato rubato durante il viaggio.



L'autocarro è di un'azienda di trasporti di Danzica, che dice di aver perso il contatto con il mezzo attorno alle 16 del pomeriggio. Il proprietario dell'azienda, identificato solo come Ariel Z, è stato intervistato dall'emittente polacca Tvn24 e ha detto che il mezzo era guidato da suo cugino, che aveva intenzione di passare la serata a Berlino. Ha escluso che il suo parente, che guida camion da 15 anni, possa aver provocato lo schianto.