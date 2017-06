Addio al giornalista e scrittore Oliviero Beha, aveva 68 anni

E' morto a 68 anni Oliviero Beha: giornalista, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico ma anche autore e poeta: lascia la moglie Rosalia e i figli Saveria, Germana (che ha annunciato la notizia: "È stato un male molto veloce. Papà se n'è andato abbracciato da tutta la sua grande famiglia allargata di parenti e amici") e Manfredi. Era nato a Firenze il 14 gennaio del 1949.



Scrittore controcorrente e spesso provocatoriamente eccessivo, aveva iniziato la carriera a Tuttosport a metà degli anni '70 ed era diventato famoso con la trasmissione radiofonica "Radio Zorro" su Radio Rai 1 agli inizi degli anni '90, ma nel corso della carriera ha spaziato in diversi campi della cultura con un occhio sempre rivolto allo sport e ispirato dal suo tifo per la Fiorentina (che lo ha voluto ricordare con le parole del ds Corvino: "La società vuole esprimere il suo cordoglio per la morte di Oliviero Beha, un grande tifoso viola").



Nel 1984 il libro "Mundialgate" su una presunta combine tra giocatori di Italia e Camerun ai Mondiali di due anni prima fece scalpore, tra i libri dedicati al calcio "All'ultimo stadio" (1983), "Indagine sul calcio" (2006) e "Il calcio alla sbarra" (2011).