Altro Nike: Neymar e Jordan creano la scarpa "per giocatori letali"

"Una scarpa per giocatori letali" viene definita così da uno dei suoi creatori nel video promozionale della Nike la nuova collezione che unisce lo stile dell'attaccante brasiliano del Barcellona Naymar e quello dell'ex stella della Nba Michael Jordan. Dal loro incontro nasce infatti la 'NJR X JORDAN', una collezione assolutamente unica perchè per la prima volta un giocatore di calcio collabora con il brand Jordan per realizzare una scarpa da gioco (Hypervenom) e per la prima volta viene realizzata una versione della Jordan V Low dedicata a un calciatore.

Foto "web" da Nike.com