Altro Cuba: è morto Fidel Castro, il "lider maximo" amante dello sport

L'ex presidente cubano, Fidel Castro, leader della rivoluzione comunista dell'isola, è morto all'età di 90 anni. La storia politica di Castro inizia nel 1956 quando, con un gruppo di rivoluzionari messicani, sbarcò a Cuba per organizzare la lotta armata che mise fine alla dittatura di Batista: dal 1959, il "lider maximo" guidò in maniera ininterrotta il regime socialista fino al 2006. Nel corso del suo percorso politico instaurò un regime alleandosi con il nemico di sempre degli Usa, l'Unione Sovietica, rischiando anche di creare una crisi nucleare che culminò con la famosa operazione americana - fallita - della "Baia dei Porci" nel 1961. Negli ultimi anni, con il fratello Raul al potere e Fidel più defilato per problemi di salute, Cuba ha cercato faticosamente di riavvicinarsi agli Usa. Fidel Castro è stato un grande amante dello sport, soprattutto di calcio ("Mi ha insegnato la capacità di resistenza, mi ha procurato piaceri e soddisfazioni, aiutandomi a trovare lo spirito combattivo") e baseball, e ha avuto un grande rapporto con Diego Armando Maradona, suo estimatore prima e amico poi.