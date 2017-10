Zona Africa, festa Nigeria: è al Mondiale! Senegal e Marocco volano

La Nigeria è al Mondiale: alle Aquile basta l'1-0 nello scontro diretto con lo Zambia per garantirsi il pass per la Russia con una giornata di anticipo nel gruppo B della zona Africa: di Iwobi il gol decisivo. Inutile dunque il successo per 2-0 del Camerun sull'Algeria.



GRUPPO A

Tutto rimandato all'ultimo giornata. La Tunisia (4-1 sulla Guinea) resta al primo posto a 90' dal termine con tre punti di vantaggio sulla Repubblica democratica del Congo (2-1 ai danni della Libia). Alla nazionale di Malooul basterà un pari in casa con la Libia.



GRUPPO C

Solo 0-0 per la Costa d'Avorio contro il Mali fanalino di coda. Il milanista Kessié in campo tutta la partita ma non basta alla squadra di Wilmots: il Marocco regola 3-0 il Gabon (tripletta di Boutaib) e vola in testa con un punto di vantaggio in attesa dello scontro diretto.



GRUPPO D

Si mette male per il Burkina Faso, travolto dal Sudafrica fanalino di coda, capace di conquistare la prima vittoria e restare in corsa. Davanti a tutti ora c'è il Senegal grazie al 2-0 su Capo Verde (a segno Sakho e Ndoye).



GRUPPO E

Lo 0-0 tra Uganda e Ghana rischia di favorire solo l'Egitto di Cuper, cui servirà una vittoria domenica sera contro il Congo per strappare il pass per la Russia.