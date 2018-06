Zidane, dal Qatar un'offerta mostruosa: 50 milioni l'anno

Il Qatar pronto ad andare 'all in' per Zinedine Zidane. L'indiscrezione arriva da Naguib Sawiris, magnate egiziano delle telecomunicazioni che su Twitter ha scritto: "Zidane allenerà il Qatar al Mondiale 2022. 50 milioni a stagione per 4 anni". Una notizia clamorosa che è stata ripresa dalla stampa inglese.

Nel giorno dell'addio al Real Madrid Zidane, che coi Blancos ha vinto tre Champions League consecutive, ha detto di volersi prendere un anno sabbatico, ma una proposta del genere potrebbe convincerlo a cambiare i piani. "Money talks?" si chiede Sawiris, staremo a vedere, ma di certo in Qatar sono pronti a tutto per avere in panchina Zizou durante la prossima rassegna iridata che si giocherà nel Paese mediorientale.