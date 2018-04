Zenit, Mancini: "Mai il funerale prima della morte"

Quinto in campionato nella Premier League russa a 10 punti di distanza dalla Lokomotiv Mosca e ora anche eliminato dall'Europa League, non è un momento facile per Roberto Mancini allo Zenit San Pietroburgo. Queste le parole del tecnico italiano dopo l'1-1 (il Lipsia aveva vinto 2-1 all'andata) del Krestovsky Stadium: “Non penso al futuro, non mi interessa. Abbiamo giocato meglio della scorsa stagione. Il Lipsia è una squadra molto forte ma ci sono anche stati molti momenti in cui siamo stati sfortunati".



Il finale di stagione dipenderà interamente dal campionato, il Mancio (tra i papabili per diventare nuovo ct dell'Italia) non vuole darsi per vinto: "Prima di fare un funerale deve essere morto qualcuno. Siamo a 10 punti dalla vetta e ci sono ancora otto partite… Vedremo” le parole a Sport Express.