Zenit, Driussi doppietta: "Questo è davvero un fenomeno"

"Questo è davvero un fenomeno". I commenti sui social network sono in tutte le lingue: in un periodo di amichevoli a valanga, guadagnarsi la vetrina segnando gol decisivi in partite ufficiali vale tanto e Sebastian Driussi ci è riuscito con una magia al volo al 91'. Coordinazione, tecnica, intelligenza, fiuto del gol: c'è tutto nella perla che l'argentino ha regalato all'ultimo istante di Zenit-Rubin Kazan anticipando il difensore avversario con un gesto pazzesco.



Prima, al 51', Driussi aveva già segnato un'altra rete, molto più semplice, praticamente a porta vuota: alla prima da titolare, così, l'attaccante arrivato dal River Plate ha realizzato una doppietta. A goderselo è Roberto Mancini: l'allenatore italiano ha la fama del manager che riesce a farsi regalare colpi di lusso dai suoi presidenti, ma Driussi, classe 1996 e autore di 16 gol al primo campionato in Argentina, è costato appena 15 milioni. In un'estate pazza con costi folli, è possibile che il vero affare l'abbia fatto proprio lui...