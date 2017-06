Zenga: "Roma-Inter partita complicata per entrambe"

Oltre al Wolverhampton, squadra di Premiership inglese che ha iniziato ad allenare ad agosto ("Cinque giorni prima dell'inizio del campionato, non è stato semplice), Walter Zenga ha sempre l'Inter nel cuore: "Se non sono riuscito ad allenarla ci devono essere dei motivi, comunque la seguo appena posso. Bisogna lasciare lavorare de Boer" le parole in esclusiva a Premium Sport.



"Roma-Inter partita complicata per entrambe le squadre, ma sono le uniche a poter dare qualche fastidio a Juventus e Napoli in vetta al campionato. Ammiro Totti, a 40 anni gioca ancora e ha potuto spendere tutta la vita in una squadra" il parere di Zenga. Così l'ex allenatore della Sampdoria ("Cassano? Mi avevano detto di valorizzare Muriel, Correa, Bonazzoli... non puoi comprarlo senza farlo giocare") sul campionato cadetto inglese: "Vederlo da fuori è un conto, viverlo da dentro è una cosa incredibile. Si gioca sabato e martedì, ci sono ritmi pazzeschi".