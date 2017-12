Zaza: "Italia, delusione totale: per me sarebbe stata una rivincita"

"E' stata una delusione totale per me sia come giocatore che come italiano. Personalmente per me sarebbe stata una rivincita. Avevo la possibilità di tornare in Nazionale e aiutare la mia squadra ma sappiamo tutti come è andata. Anche io qualche anno fa vedevo l'Italia con i miei amici d'estate e capisco cosa significhi. Speriamo di riprenderci presto". Simone Zaza non nasconde il suo stato d'animo per il flop della squadra dell'ex ct Ventura al playoff Mondiale con la Svezia, playoff al quale la punta non ha potuto prendere parte per un problema al ginocchio durante il ritiro con gli azzurri.



A proposito dell'infortunio che lo ha escluso dal doppio scontro l'attaccante del Valencia spiega: "L'aspetto peggiore del problema è che a volte ho bisogno di un po' di riposo e il ginocchio si è bloccato nel momento meno opportuno".



Dalla Nazionale alla Liga. Domenica Zaza affronterà al Mestalla il Barcellona capolista (4 punti in più dei Pipistrelli) e Leo Messi, che ha segnato fin qui solo 3 gol in più dell'ex West Ham: "Non penso a raggiungere Messi. Io sono contento di giocare questa partita perché arriviamo in un buon momento, sia io che il gruppo. Dobbiamo goderci la serata, sarà una sfida molto difficile ma abbiamo già dimostrato di poter competere con chiunque. Giochiamo in casa e daremo tutto il nostro massimo per portare i tre punti a casa. Ci proveremo".