Zaza, gol e cori: è già l'idolo del Mestalla

È stato un vero e proprio show quello messo in scena da Simone Zaza lo scorso venerdì al ‘Mestalla’, dove il Valencia di Marcelino ha battuto 1-0 il Las Palmas grazie alla decisiva rete dell'attaccante arrivato a gennaio dalla Juventus e riscattato in estate dal club spagnolo.

A fare di Zaza il nuovo idolo indiscusso dei tifosi valenciani non è stato però il gol segnato, ma lo spirito con cui ha affrontato la gara, in completa simbiosi con il Mestalla, come dimostra un video diffuso su Twitter da un gruppo di tifosi in cui lo si vede chiaramente cantare i cori dello stadio nel bel mezzo della partita.

Una dimostrazione, questa, di quanto l'attaccante italiano si trovi bene in Spagna e si senta parte del progetto (a differenza di quanto successo in Premier col West Ham) e una speranza anche per l'Italia in vista dei Mondiali: se farà una grande stagione nella Liga, Ventura potrebbe decidere di portarlo in Russia.