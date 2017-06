Zaza: "Al West Ham colpa mia, con il Valencia torno grande"

Dopo i primi mesi difficili in Premier League e l'ipotesi di tornare forzatamente alla Juventus, finalmente Simone Zaza è diventato un giocatore del Valencia. "Sono qui perché è il club che mi ha voluto più di tutti, non ero solo una richiesta di Prandelli: il giorno dopo le sue dimissioni, il club mi ha chiamato dicendo che mi volevano ancora" le parole durante la presentazione ufficiale.



Zaza parla di cosa non è andato al West Ham: "Lasciando l'Italia ero ottimista, credevo potesse essere il calcio adatto a me ma è andato tutto storto dall'inizio. La colpa è più mia, non ero prediposto mentalmente bene e vedevo tutto molto negativo: ora dimostrerò chi sono". Perché il Valencia? "So che sta vivendo un momento difficile ma abbiamo giocatori forti e ci rialzeremo. Mi piace la città e anche i tifosi mi hanno fatto una bella impressione. Si vive similmente all'Italia, voglio sentirmi apprezzato".



L'attaccante azzurro non sa se potrà debuttare sabato ("Non gioco da un mese, mi manca il ritmo ma fisicamente sto bene") ma rivela il numero di maglia: "Il 12. Non è che ce ne fossero molti liberi... Qui voglio essere amato e non rimanere solo sei mesi".