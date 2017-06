Zarate, rottura del crociato: "È un momento orribile"

La stagione di Mauro Zarate è già finita e non è da escludere che, vista la diagnosi, salterà anche l'inizio della prossima. A rendere noto l'esito degli esami è stato il giocatore stesso su Instagram: "Ringrazio tutti per i tantissimi messaggi in questo orribile momento - ha scritto l'attaccante del Watford - Con grande tristezza annuncio i risultati degli esami: rottura del legamento crociato anteriore più lesione di primo grado del legamento mediale. Affronterò questo infortunio con tutte le mie energie e tornerò più forte di prima".



Walter Mazzarri perde dunque l'attaccante arrivato a fine gennaio dalla Fiorentina: nella sfida contro il West Ham Zarate è uscito in barella e ha avuto bisogno persino dell'ossigeno per riprendersi. Già quell'immagine lasciava presagire il peggio...

