Zaccheroni c.t. degli Emirati Arabi

"Benvenuto capitano". Con questo post (completato in realtà da altre frasi in arabo), la federcalcio degli Emirati Arabi ha accolto il nuovo c.t. Alberto Zaccheroni. Per il tecnico italiano si tratta di un ritorno in panchina dopo oltre un anno di pausa (vissuto come opinionista televisivo e seconda voce nelle gare della nazionale italiana): l'ultima esperienza l'aveva avuta sempre in Asia, al Beijing Guoan, club del campionato cinese, ma dopo 9 punti in 9 partite fu esonerato.



#رسميا | الاتحاد الاماراتي لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الايطالي #البيرتو_زاكيروني لقيادة منتخبنا الوطني الأول#Benvenuto_Capitano

Gli Emirati Arabi hanno fallito la qualificazione al Mondiale classificandosi al quarto posto del gruppo B, dietro Giappone, Arabia Saudita e Australia: l'obiettivo è lache il paese ospiterà nel 2019, dal 5 gennaio all'1 febbraio, tra circa un anno e mezzo. Zaccheroni non dovrà giocare le qualificazioni, ma preparare la sua nazionale attraverso le amichevoli: Zac, campione d'Italia col Milan nel 1999, ha già vinto la Coppa d'Asia nel 2011 quando allenava il Giappone.